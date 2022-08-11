Красноярские туристы автомобилями перекрыли вход на Столбы. Фото: Красноярские Столбы

Красноярские туристы перекрыли вход на Столбы у кордона Лалетино. На автомобилистов пожаловалась администрация национального парка.

В группе «Красноярских Столбов» сообщается, что в будние дни у кордона паркуется более 100 автомобилей. Это создает опасность для пеших туристов и проблемы для проезда служебных машин и транспорта спасателей и медиков.

Водителей не смущает даже знак «Стоянка запрещена». На автолюбителей жаловались не только в администрацию парка, но и в мэрию. Но отклика у водителей не было.

В «Красноярских Столбах» напомнили туристам, что оставить свое авто можно за остановкой «Турбаза», за рестораном «Клюква» и у «Роева Ручья».