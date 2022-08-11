В Минусинске открылась новая ПЦР-лаборатория для выявления вирусов. Фото: минздрав Красноярского края

В Минусинске открылась новая ПЦР-лаборатория в межрайонной больнице. Об этом сообщает минздрав Красноярского края.

Ежедневно лаборатория может принимать около 400 исследований на коронавирус. Кроме того, здесь возможны исследования на ВИЧ, гепатит, сальмонеллез и другие вирусы. На лабораторию потрачено 34,9 млн рублей, 26 из которых выделил Хазрет Совмен.

Новая ПЦР-лаборатория позволит охватить исследованиями весь юг Красноярского края. Теперь не нужно отправлять материалы в краевой центр. Таким образом, результаты исследований становятся известны в течение суток. Данная лаборатория стала 19 во всем Красноярском крае.