В Красноярске выбирают лучшие цветники и балконы. Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске начался финальный этап популярного конкурса «Самый благоустроенный район города». Как сообщает пресс-служба мэрии, будут определяться лучшие балконы, цветники, дворники, палисадники, самые активные жители и самая динамично развивающаяся улица в частном секторе.

Несколько дней специальная комиссия будет осматривать лучшие балконы и клумбы в каждом районе города. Кроме того, жюри предстоит выбрать лучшего дворника. 12 августа комиссия осмотрит лучшие палисадники в частном секторе.

Победителей ждут призы. Гранты составляют от 20 до 170 тысяч рублей. Больше фото красивых клумб и балконов по ссылке.