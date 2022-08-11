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Здоровье11 августа 2022 8:06

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 304 человека

Стопкоронавирус опубликовал статистику на 11 августа 2022 года
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 304 человека

В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 304 человека

Фото: Мария ЛЕНЦ

11 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 304 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 370 610 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 101 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 357 309 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 919 человек. Госпитализировано 70 человек.