В Красноярском крае коронавирусом за сутки заразились еще 304 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

11 августа 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 304 человека. Как сообщает стопкоронавирус, всего в регионе выявлено 370 610 случаев заражения ковидом.

За сутки вылечился от коронавируса еще 101 человек. С начала пандемии выздоровело и выписалось из больниц – 357 309 пациентов.

За сутки в Красноярском крае из-за коронавируса умер 1 человек. В общей сложности от болезни скончались 10 919 человек. Госпитализировано 70 человек.