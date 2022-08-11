В Красноярске пропала «сутулая» 15-летняя девочка Фото: Мария ЛЕНЦ

10 августа в Красноярске ушла из дома и пропала 15-летняя девочка Кира. Об этом сообщает «Поиск пропавших детей – Красноярск. Волонтеры».

Девочка ушла из дома на Свободном, 63 в 17:40 часов, но не вернулась. Приметы Киры: худощавое телосложение и русые длинные волосы. Она была одета в серую футболку и предположительно спортивные штаны. Особая примета: девочка сутулится.

Всем у кого есть информация волонтеры просят обратиться по номерам:

- 8 (391) 249-01-48 Дежурная часть ОП №2;

- «112»;

- 8-950-99-66-066 Волонтеры.