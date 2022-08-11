Tele2 запустила контактный центр для MVNO

Tele2, российский оператор мобильной связи, создал первый на телеком-рынке центр обслуживания абонентов MVNO-партнеров. Решение реализовано на базе контактных центров Tele2 и позволяет организовать полный цикл обслуживания клиентов виртуальных операторов.

Новое решение поможет MVNO-операторам, которые работают на сети Tele2, организовать круглосуточную клиентскую поддержку. Компании будут информировать своих пользователей о продуктах и специальных предложениях, отвечать на вопросы, подключать и отключать дополнительные услуги.

Высокий уровень экспертизы специалистов Tele2 в телеком-области и отработанные бизнес-процессы гарантируют высокое качество клиентского сервиса при работе с аудиторией MVNO-компаний. При этом партнер экономит на расходах по созданию и обслуживанию собственного контактного центра – на найме, обучении и содержании большого штата сотрудников, социальных выплатах, закупке дорогостоящего оборудования, оргтехники, мебели, аренде помещения.

Решение Tele2 позволяет обеспечить своевременную обработку входящих звонков, виртуальный оператор может воспользоваться другими услугами дистанционного клиентского сервиса. Например, если у партнера возникнет потребность, Tele2 организует электронные рассылки, обработку обращений в чатах и мессенджерах, телемаркетинг и прочие опции для развития клиентской базы.