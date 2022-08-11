В Красноярском крае сменился руководитель агентства по развитию северных территорий. Фото: КРИТБИ

В Красноярском крае с поста руководителя агентства по развитию северных территорий ушел Владимир Званцев. Как сообщается на сайте регионального правительства, распоряжение подписано 10 августа.

Владимир Званцев руководил агентством с 2020 года. Его сменил Антон Нарчуганов, ранее работавший заместителем руководителя агентства развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Срок трудового контракта составил 2 года.