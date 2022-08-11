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Происшествия11 августа 2022 3:42

Житель Красноярска вызвал пожарных, чтобы потушить свою наркоферму

Теперь мужчину будут судить
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Житель Красноярска вызвал пожарных, чтобы потушить свою наркоферму

Житель Красноярска вызвал пожарных, чтобы потушить свою наркоферму

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, вызвавший МЧС для тушения пожара на своей наркоферме. Об этом сообщает МВД по краю.

В конце марта в одной из квартир на улице Устиновича произошел пожар. Во время тушения пожарные, которых вызвал хозяин жилища, обнаружили подозрительную оранжерею. Полицейские же обнаружили 63 куста конопли и 529 граммов высушенных растений.

Оказалось, что 46-летний мужчина купил в интернете семена конопли и решил ее выращивать в специально обустроенной теплице. Чтобы урожай был богаче он установил автомобильные аккумуляторы, один из которых и загорелся. Красноярец пытался сам потушить пожар, но получил ожоги и решил вызвать МЧС.

В итоге в его отношении завели уголовное дело. Как сообщают в МВД, расследование окончено, материалы переданы в суд.