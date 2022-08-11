Житель Красноярска вызвал пожарных, чтобы потушить свою наркоферму Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет мужчина, вызвавший МЧС для тушения пожара на своей наркоферме. Об этом сообщает МВД по краю.

В конце марта в одной из квартир на улице Устиновича произошел пожар. Во время тушения пожарные, которых вызвал хозяин жилища, обнаружили подозрительную оранжерею. Полицейские же обнаружили 63 куста конопли и 529 граммов высушенных растений.

Оказалось, что 46-летний мужчина купил в интернете семена конопли и решил ее выращивать в специально обустроенной теплице. Чтобы урожай был богаче он установил автомобильные аккумуляторы, один из которых и загорелся. Красноярец пытался сам потушить пожар, но получил ожоги и решил вызвать МЧС.

В итоге в его отношении завели уголовное дело. Как сообщают в МВД, расследование окончено, материалы переданы в суд.