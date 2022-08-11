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Общество11 августа 2022 3:13

Метро в Красноярске построит холдинг «Моспроект-3»

Контракт о строительстве подземки подписан накануне
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Метро в Красноярске построит холдинг «Моспроект-3». Фото: правительство Красноярского края

Метро в Красноярске построит холдинг «Моспроект-3». Фото: правительство Красноярского края

Красноярское метро будет строить группа компаний «Моспроект-3». Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 года, непосредственно строительство начнется уже в году текущем. ГК «Моспроект-3» имеет богатый опыт строительства метро и похожей транспортной инфраструктуры в городах-миллионниках. Так, холдинг возводит две станции в Нижнем Новгороде и разрабатывает концепцию легкорельсового транспорта для Челябинска.

Протяженность красноярского метро на данном этапе составит 11 километров – от Высотной до Шахтеров. Инженеры разместят 6 станций – 4 подземные и 2 надземные.