В Красноярске на острове Отдыха началась установка освещения дорожки. Фото: городская администрация

В Красноярске начался монтаж освещения на дорожке на острове Отдыха. Об этом сообщают в мэрии.

Фонари появятся на полукилометровом участке от «Спортэкса» до дамбы. Благоустроили эту территории еще во времена подготовки к Универсиаде. Но красноярцы сетовали на темноту по вечерам. Работы уже начались.

В мэрии поясняются, что вестись монтаж будет до конца осени. Сейчас ведется подготовка траншей для прокладки кабелей, и обустраиваются места под опоры освещения. Всего вдоль дороги установят 31 опору.