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Общество10 августа 2022 16:08

В Красноярске проведут «День гика» в Центральном парке

В парке откроют ярмарку, мастер-классы по рисованию комиксов и площадки с конкурсами
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Красноярска анонсировала проведение GEEK-DAY. Для фанатов фантастических вселенных и комиксов откроют полноценный фестиваль в Центральном парке. Его проведут в эту субботу, 13 августа.

– Наконец мы готовы назвать вам дату, когда состоится наш грандиозный и максимально разнообразный гик день. Готовьтесь, это будет круто!, – заявили в администрации.

Для гостей праздника пообещали локации с барахолкой, где можно будет купить и продать «гиковский стафф», мастер-классы по рисованию комиксов, арт-батл с призами, а также площадку с настольными играми. Отдельно пройдет чемпионат по канобу – знаменитой игре в «камень-ножницы-бумагу».