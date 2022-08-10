Горсовет подобрал членов комиссии, которые выберут нового главу Красноярска

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В Горсовете Красноярска представили членов комиссии, которые будут выбирать главу города. Выборы нового мэра пройдут в сентябре – комиссия выберет одного из кандидатов, которые к этому моменту подадут документы. Всего в комиссию войдут десять человек – пять из них выбирает губернатор края, а пять – Горсовет.

От города в комиссию вошли пять депутатов Горсовета: это Андрей Козиков, Самед Юсубов, Семен Сендерский, Иван Азаренко и Марина Малышева. Губернатор своих членов комиссии еще не представил, но должен вскоре это сделать.

Отметим, что желающие подать документы на конкурс могут сделать это с 4 августа. Пока определился лишь один кандидат в мэры – им стал председатель правления Союза десантников Красноярского края Александр Шадрин.