Из Красноярска откроются вылеты в «первую столицу Сибири»

Фото: UVTaero

Аэропорт Красноярска анонсировал открытие с 11 августа направлений в Тобольск. Как отметили в аэропорту, компания UVTaero открывает рейсы в «первую столицу Сибири». Вылеты туда и обратно будут проходить по четвергам и субботам.

Эпитет городу подобрали неслучайно: Тобольск был основан в 1587 году и стал главным центром россиян, осваивавших Сибирь. В 1590 году он первым среди всех населенных пунктов в Сибири получил статус города., хотя сейчас в нем живет совсем немного людей – меньше 100 тысяч, по последним данным.

Слетать в Тобольск можно будет, заплатив от 8,3 тысяч рублей за билет в одну сторону, или от 16,5 тысяч за билет туда и обратно. В стоимость входит багаж до 10 килограммов. Полет займет порядка двух часов.