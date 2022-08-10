В подвале жилого дома в Абакане обнаружили убитого жильца

Фото: "Абакан 24"

В Абакане в подвале одного из жилых домов обнаружили труп мужчины. Тело находилось под многоэтажкой на улице Стофато. Судя по всему, абаканца убили – у него оказалась проломлена голова.

Как пишет «Инцидент Абакан», тело обнаружил глава УК, которая обслуживает дом. Он зашел в подвал по рабочим делам, где и увидел страшную находку.

Сейчас на месте работают следственные органы. Отметим, что тело принадлежит 45-летнему жителю – после убийства его, судя по всему, пытались спрятать под картонными коробками и прочим мусором.