Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2022 13:14

В подвале жилого дома в Абакане обнаружили убитого жильца

Мужчине проломили голову, а тело попытались спрятать
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Абакан 24"

Фото: "Абакан 24"

В Абакане в подвале одного из жилых домов обнаружили труп мужчины. Тело находилось под многоэтажкой на улице Стофато. Судя по всему, абаканца убили – у него оказалась проломлена голова.

Как пишет «Инцидент Абакан», тело обнаружил глава УК, которая обслуживает дом. Он зашел в подвал по рабочим делам, где и увидел страшную находку.

Сейчас на месте работают следственные органы. Отметим, что тело принадлежит 45-летнему жителю – после убийства его, судя по всему, пытались спрятать под картонными коробками и прочим мусором.