В Канске проверяют пристава, который незаконно засчитывал нарушителям отработку наказаний

Фото: Мария ЛЕНЦ

Канская прокуратура контролирует ход расследования в отношении местного судебного пристава. Сотрудницу ФССП подозревают в подлоге документов. Она отчитывалась об исполнении наказания в отношении нарушителей, хотя фактически оно не приводилось в исполнение.

В июне прошлого года в производстве сотрудницы находилось дело мужчины, которого привлекли за злостное нарушение ПДД. Он должен был отработать 30 часов обязательных работ, и к концу года пристав оформила его работы как выполненные. В качестве доказательств были приложены приказ о приеме на работу и табель учета рабочего времени.

Однако выяснилось, что к работе мужчина даже не приступал, а документы работодатель изготовил по просьбе пристава. Схожим образом сотрудница в том же году поступила с делами еще как минимум двоих граждан.

Сейчас расследование находится на контроле прокуратуры. Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 2 лет тюрьмы.