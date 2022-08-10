Жительнице Красноярского края на празднование дня рождения пригласили белого медведя

На сайте «Комсомолки» продолжается голосование за самую летнюю улыбку 2022 года! В фотоконкурсе «Улыбнись лету-2022!» участвуют более 70 жителей Красноярского края. История каждой фотографии уникальна!

Так, участник из деревни Чухломино Ирбейского района Роман Лейман сфотографировал свою маму в момент ее радости и большого удивления. На празднование ее дня рождения лучшая подруга пригласила белого медведя. Конечно, не настоящего. Но нужный эффект был достигнут – буря восторга, восхищения и море улыбок!

«Вот такой медведь танцевал у нас на улице», - подписал свой конкурсный снимок Роман.

Напоминаем, что голосование за фотографии участников продлится по 15 августа. Имена трех победителей назовем 18 августа – это три конкурсанта, которые наберут наибольшее число голосов посетителей сайта krsk.kp.ru.

Торжественное награждение состоится 19 августа. Победителям вручат дипломы и подарки от медиагруппы «Комсомольская правда» - Красноярск.

Более подробно о конкурсе и прием заявок по этой ссылке.