В Дивногорске в субботу пройдет экологическая акция «360» компании En+ Group

В акции "360" в Дивногорске примут участие добровольцы, сотрудники En+ Group, корпоративные волонтеры. Фото предоставлено компанией

В субботу, 13 августа, экологические акции волонтерского проекта En+ Group «360» состоятся в 12-й раз. В этом году на очные мероприятия по уборке мусора и благоустройству территорий выйдут 1250 волонтеров Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Нижнем Новгороде, Миассе, Северобайкальске, поселках Красный Чикой и Соболиха. Волонтеры из Бурятии уберут еще и берег озера Котокельское.

В Дивногорске уборка пройдет в популярном у горожан месте отдыха – на берегу Енисея в районе завода «Техполимер». Кроме добровольцев, в акции примут участие сотрудники En+ Group, корпоративные волонтеры.

Добавим, экологический волонтерский проект «360» En+ Group – одно из самых массовых волонтерских движений России, которое прошло большой путь от корпоративной уборки до масштабного экодвижения с просветительскими задачами.

Инициатором экопроекта выступил Олег Дерипаска, основатель En+ Group.