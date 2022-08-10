В Дивногорске на набережной расписали фасад дома

На рисунке изображены самые узнаваемые места города – надпись «ДИВНЫЙ» на набережной, Енисей, Красноярская ГЭС и волонтерская деятельность экоактивистов. Фото предоставлено компанией

В Дивногорске завершены работы по росписи фасада дома по улице Набережная имени Ленина, 47. Граффити создала компания En+Group в преддверии акции своего волонтерского экологического проекта «360». На рисунке изображены самые узнаваемые места города – надпись «ДИВНЫЙ» на набережной, Енисей, Красноярская ГЭС и волонтерская деятельность экоактивистов – посадка деревьев, обустройство пикниковых групп на прибрежных территориях. Также на всех изображениях есть QR-код, пройдя по которому можно попасть на сайт «360», больше узнать о проекте и присоединиться к нему. Очередное мероприятие по уборке прибрежных территорий состоится 13 августа.

Напомним, комплексную программу En+ Group по защите озера Байкал и водных экосистем от неблагоприятных экологических воздействий «Мир со знаком плюс» запустили в компании в 2011 году. Вектор её развития задал основатель компании Олег Дерипаска. Программа включает экологические, социальные, научные, образовательные и просветительские проекты. Волонтерский проект «360» – это часть комплексной программы. За 12 лет существования проекта к движению присоединились тысячи волонтеров, сотни организаций, десятки муниципалитетов. Эковолонтеры проводят ежегодные масштабные уборки, строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.

С 2020 года проект проходит в трех форматах: экоакции в шести городах присутствия компании En+ Group – Иркутске, Братске, Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и Нижнем Новгороде, Улан-Удэ, Северобайкальске и Красном Чикое; онлайн-экомарафон для тех, кто хочет сделать свою жизнь экологичнее; а также традиционная уборка на Байкале и берегах Енисея силами добровольцев и корпоративных волонтеров проекта.