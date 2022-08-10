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Происшествия10 августа 2022 10:00

В Красноярске задержали двух молодых людей, возможно планировавших поджечь военкомат

Но взяли их не за это, а за разбойное нападение
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске задержали двух молодых людей, возможно планировавших поджечь военкомат

В Красноярске задержали двух молодых людей, возможно планировавших поджечь военкомат

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

В Красноярске при силовой поддержке СОБРа задержаны два молодых человека. Оба – 2002 года рождения. Первыми об этом сообщил «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. Однако официальных комментариев краевые ведомства пока не дают. Предварительно установлено, что оба являются сторонниками движения «антифа» и даже планировали нападение на военкомат. Но пока это обстоятельство не подтверждается.

Но задержали несостоявшихся пироманов не за это. А за разбойное нападение, которое они устроили в июле этого года. Не желая, видимо, тратить время на честные заработки, они нашли оружие, ворвались в жилой дом. Угрожая пистолетом и ножом хозяину, забрали деньги, ценные вещи и скрылись. Уголовное дело завел следком по статье «Разбой».