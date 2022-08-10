ВТБ в Красноярском крае и Хакасии увеличил выдачу кредитов наличными на треть

Клиенты ВТБ увеличили спрос на потребительские кредиты в июле до 1,1 млрд рублей. Это на треть больше, чем в июне. Положительная динамика в этом сегменте кредитования наблюдается пятый месяц подряд. Всего с начала года красноярцы и жители Хакасии оформили в банке 11,2 тысяч кредитов наличными на сумму 6,3 млрд рублей.

С 1 августа ВТБ запустил возможность рефинансирования кредитов. Условия программы позволяют переоформить свои действующие обязательства, объединить до шести кредитов в один, за счет более низкой процентной ставки или увеличения срока кредитования снизить свою платежную нагрузку до 50%. Также при необходимости возможно получение дополнительных средств на любые цели. Для рефинансирования у заемщика должна отсутствовать текущая просроченная задолженность, а сам кредит не должен быть ранее реструктурирован.

«Мы наблюдаем постоянный рост спроса на потребительские кредиты. Этому способствует улучшение экономической ситуации и снижение кредитных ставок до уровня начала года. Летние месяцы не стали периодом затишья – кредиты наличными по-прежнему остаются доступным инструментом для решения финансовых задач. Это говорит о том, что заемщики уверены в завтрашнем дне и пользуются банковскими инструментами для решения финансовых задач. Мы внимательно относимся к уровню закредитованности заемщиков и предлагаем инструменты рефинансирования для того, чтобы снизить кредитную нагрузку», - отметила Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае.