В Красноярске неизвестный напал на девушку и сорвал цепочку с шеи Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске камера наблюдения зафиксировала момент нападения грабителя на женщину. Произошло это в новостройке на улице Калинина. Благодаря камере вся картина преступления от начала и до конца как на ладони. Запись - неопровержимая улика.

Что мы видим: вот по ступеням поднимаются две женщины. Судя по всему, они знакомы. Подходят к двери подъезда, открывают ее. Все это время за ними, на расстоянии нескольких шагов, идет мужчина. В темном спортивном костюме, капюшон поверх темной бейсболки, на лице медицинская маска.

Как только женщины открывают двери подъезда, он тут же набрасывается на одну из них сзади и срывает с шеи золотую цепочку. Потерпевшая повернулась, упала. Ее знакомая кидается следом за вором, но тот так быстро убегает, что догонять бесполезно. В пресс-службе полиции города сообщили, что нападавшего разыскивают.