Новым главой ГИБДД Красноярского края назначен Андрей Сиротинин. Фото: МВД

Новым руководителем Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю назначен полковник полиции Андрей Сиротинин. Соответствующий документ подписан Министром внутренних дел России.

Краткая биография главного госавтоинспектора региона. Родился в 1977 году в столице Хакасии, в городе Абакане. Окончил Орловский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», выпуска 1999 года и сразу же поступил на службу. В краевой ГИБДД Сиротинин сначала с 2015 года возглавлял отдел ДПС и ИАЗ. С августа 2019 года он стал заместителем начальника ГИБДД края, а сейчас сам возглавил госавтоинспекцию.

Добавим, что Андрей Сиротинин – многодетный отец, вместе с супругой воспитывает сына и двух дочерей.