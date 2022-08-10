На «Красноярских Столбах» туристка упала с высоты Фото: Мария ЛЕНЦ

На территории национального парка «Красноярские Столбы» получила травму 50-летняя женщина. Туристка гуляла в районе скалы «Дед», попыталась забраться на нее, но не удержалась и сорвалась вниз. Произошло это накануне, 9 августа, сообщает КГКУ «Спасатель».

Самостоятельно передвигаться пострадавшая не могла, поэтому понадобилась помощь специалистов. Они эвакуировали ее до выхода и передали медикам. Также спасатели отметили, что это уже третий турист, который упал с высоты на «Столбах» этим летом. Один случай оказался смертельным.

Специалисты советуют воздержаться от рискованных затей покорить скалы. Они только кажутся доступными, на самом деле без подготовки и специальной экипировки любая попытка подняться связана с риском.