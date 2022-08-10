В Красноярске директор строительной фирмы скрыл от налогов 26 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске директора строительной фирмы обвиняют в том, что он скрыл от взыскания налогов 26 миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры, с апреля 2017 года по сентябрь 2020 года бизнесмен занижал налоговую базу по налогам на прибыль организации, добавленную стоимость и представлял в налоговый орган декларации с недостоверными сведениями.

Чтобы получить налоговые вычеты, но заключал сделки с подконтрольными ему организациями Через них оформлял фиктивные счета – фактуры, где указывал якобы приобретенные у них товары и услуги. Вот так почти за три года мимо бюджета и утекло 26 миллионов.

Помимо уголовного дела, которое буде рассматривать Кировский районный суд, прокуратура направила иск о взыскании в бюджет причиненный ущерб. Для этого на имущество главы стройфирмы наложили арест в размере 54 миллиона рублей.