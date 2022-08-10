В Красноярском крае нашли тела двух пропавших в лесу мужчин Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за сутки нашли тела двух пропавших в лесу мужчин. Информация появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

43-летний мужчина ушел из села Епишино (Енисейский район) еще 21 июля. За эти недели спасательные отряды прочесали более 37 квадратных километров лесных массивов, более 15 километров лесных дорог. Обнаруженное тело передали мужчины, теперь судебно-медицинская экспертиза будет устанавливать причины смерти.

Вторая трагедия произошла близ поселка Краснокаменска в Курагинском районе. Мужчина на минувшей неделе, 4 августа, ушел в лес за грибами. Его поисками занимались специалисты Минусинского и Шушенского спасательных отрядов. Тело также передали полиции для дальнейших следственных действий.

В настоящее время идут поиски еще одного грибника, он пропал в районе поселков Кедровый и Памяти 13 Борцов. Будем надеяться, что он жив и здоров.