В Красноярском крае после укуса клещей скончались 3 человека Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае после укусов клещей скончались 3 человека, это жители Манского, Минусинского и Иланского районов. Возраст – от 35 до 70 лет. Один сельчанин заразился в результате укуса сибирским клещевым тифом, два других – клещевым вирусным энцефалитом. Главный санитарный врач края Дмитрий Горяев подчеркивает, что все трое не были привиты. А ведь именно вакцинация является самым эффективным способом защиты от тех тяжелых последствий, которые несут в себе встречи с иксодовыми. Прививаться можно круглый год, есть разные вакцины для этого.

Если говорить о промежуточных итогах, количество контактов населения с клещами не превышает среднемноголетние цифры в этот период. Однако в последние три недели к медикам по этому поводу стали обращаться немного больше, чем обычно. Это связано, в основном, с нежаркой погодой. Плюс влияет возросшее количество грызунов-прокормителей.