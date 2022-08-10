В Красноярском крае в колбасном цехе нашли 50 килограммов некачественной продукции

В Красноярском крае в колбасном цене нашли 50 килограммов некачественной продукции Фото: Мария ЛЕНЦ

В поселке Балахта в местном колбасном цехе специалисты регионального Роспотребнадзора обнаружили нарушения, за которые и наказали его владельца. Наказали рублем и, соответственно, поставили на вид, что нужно исправить, чтобы впредь не повторялось. Никаких космических требований, судите сами: выяснилось, что работники не проходят предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры.

Но это не единственные претензии надзорного органа. Исследованный в лаборатории образец продукции (фарш «Особый» натуральный замороженный) не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. 50 килограммов некачественного фарша изъяли из оборота и уничтожили.

Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.