В Красноярском крае на реке Туве утонул мужчина Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 9 августа, в Красноярском крае зафиксированы две трагедии на воде. Сначала следком сообщил о том, что в краевом центре утонул подросток. Он пришел с родственниками купаться на Абаканскую протоку возле Южного берега, его тело нашли спасатели. Парнишке было всего 16 лет.

И второй случай, о котором сообщает ГУ МЧС России по краю, произошел на реке Тубе, в селе Кочергино Курагинского района. Тело не обнаружено, спасатели занимаются его поисками. Известно, что это был взрослый мужчина. Таким образом, печальная статистика пополнилась новыми трагедиями.

Добавим, что ачинские спасатели продолжают поиски неустановленного мужчины, который несколько дней назад спрыгнул с плотины Назаровской ГРЭС и утонул.