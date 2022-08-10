В Красноярском крае подросток играл на железной дороге и получил удар током Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация о ЧП пришла из Иланского района. Там подросток получил удар током, когда находился в непосредственной близости к железнодорожным путям. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, все произошло накануне, 9 августа, около 22 часов на станции Иланка.

Школьник (возраст его не уточняется) забрался на грузовой вагон и получил удар электрическим током от контактной сети. Его доставили в больницу. Один факт, что он остался жив, уже можно назвать чудом, ведь напряжение в сети составляет до 27 тысяч вольт. Хотя история и знает случаи, когда врачам удалось спасти жизнь таких пациентов. В любом случае остается верить на положительный исход для подростка. А транспортная прокуратура проводит проверку, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины несчастного случая.