В Абакане рой пчел сбежал с пасеки и поселился в жилом районе

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В Абакане жителей напугал рой пчел, который сбежал с местной пасеки. Огромное количество насекомых вдруг поселилось на дереве, в районе дома на Кати Перекрещенко, 26. Жители испугались неспроста – кругом находится много детских площадок и поликлиники.

Как сообщает «Новая Хакасия», рой, вероятно, улетел из-за бегства с пасеки пчелиной матки. Местные власти были бессильны перед насекомыми, но с ситуацией разобрался некий пчеловод, который приехал и забрал пчел себе.

«Скорей всего, пчелиная матка вылетела из улья и вывела за собой всех пчел. Таким образом рой перемещается. Мы думали, что спустя время они сами улетят, однако все вышло еще быстрее и улей забрал неизвестный пчеловод», — рассказали в администрации города.