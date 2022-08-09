На лестнице Торгашинского хребта установили финишную арку и мотивационные таблички

Фото: Агентство по туризму Красноярского края

На лестнице Торгашинского хребта появилось новое благоустройство. Ранее объект включили в книгу рекордов России как самую длинную лестницу, также он выиграл награду в туристическом конкурсе. Краевые власти пообещали продолжить обустройство лестницы, и сейчас там установили новые таблички, а также финишную арку на самой вершине.

– С открытием каждого нового объекта мы видим невероятную популярность и огромный спрос у жителей и гостей. Для того, чтобы посетители могли рассчитать свои силы при подъеме на лестницу мы установили специальные мотивирующие таблички с количеством пройденных ступеней, — рассказала директор Туристского информационного центра Алена Кочанова.

Также на лестнице установили маленькие домики, в которых можно переждать непогоду, таблички с навигацией и дополнительные места для отдыха. Символическая финишная арка будет ждать в конце пути всех, кто сможет подняться по лестнице – ей сделали подсветку, как и всему объекту.