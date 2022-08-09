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Общество9 августа 2022 13:01

Директора красноярского музея Сурикова назначили временным главой института искусств Хворостовского

Он сменил на посту Марину Москалюк, с которой не продлили контракт
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: личная страница Владимира Лузана

Фото: личная страница Владимира Лузана

Директора музея Сурикова Владимира Лузана назначили исполняющим обязанности ректора Сибирского государственного института искусств им. Хворостовского. Указ был подписан лично министром культуры РФ Ольгой Любимовой. Лузан сменил на посту Марину Москалюк, с которой в конце прошлого года не стали продлевать контракт.

Владимир Лузан окончил направление «Искусствоведения» в СФУ. Ранее он работал главным специалистом министерства культуры, заместителем директора Государственной научной библиотеки, а также замом главы Краевой филармонии. Музей Сурикова Лузан возглавил в 2016 году.

Сам Лузан пока публично не комментировал свое назначение. Отметим, что он будет совмещать работу и.о. ректора института Хворостовского с профессорством на кафедре рекламы и социально-культурной деятельности Гуманитарного института СФУ.