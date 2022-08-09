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Происшествия9 августа 2022 12:39

В Тыве молодого человека будут судить за убийство подростка

Он поругался на улице с незнакомым парнем и пырнул его ножом
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

Фото: ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Тыве перед судом предстанет 21-летний местный житель, которого подозревают в убийстве. Его обвинили в смерти 17-летнего парня – следственный комитет посчитал собранные доказательства достаточными, чтобы отправить их в суд.

Трагедия произошла в марте этого года в Кызыле. Около полудня, возле дома по улице Кочетова, 139 произошла ссора между двумя молодыми людьми. Ранее они не были знакомы, но на улице между прохожими вдруг вспыхнула перепалка.

Ругань переросла в потасовку, парень постарше выхватил нож и трижды ударил подростка в плечо и в шею. Парня успели госпитализировать, но спустя неделю он скончался в больнице.

На второго участника потасовки завели уголовное дело об убийстве. В ближайшее время его начнет рассматривать суд. По статье парню грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.