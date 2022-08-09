ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия в июле увеличил выдачи ипотеки на 12%

Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае

Клиенты ВТБ в Красноярском крае и Хакасии оформили в июле на 12% больше кредитов, чем в июне текущего года. За этот месяц более 400 семей смогли улучшить жилищные условия, объем выдач составил 1,3 млрд рублей. За семь месяцев работы объем сделок превысил 9,5 млрд рублей, более 2,8 тыс. семей Красноярского края и Хакасии улучшили жилищные условия.

Каждый второй ипотечный кредит в регионе был оформлен по программам господдержки. В рамках льготной ипотеки с господдержкой жители Красноярского края и Республики Хакасия с начала года оформили 720 кредитов на 2,2 млрд рублей. «Семейной ипотекой» воспользовались более 600 клиентов, объем сделок достиг 2,5 млрд рублей.

Летом ВТБ также перезапустил рефинансирование ипотеки, чтобы помочь заемщикам снизить ставки по ранее оформленным кредитам по высоким ставкам. Красноярцы и жители Хакасии воспользовались возможностью сократить свою платежную нагрузку почти вдвое, оформив рефинансирование в ВТБ. Объем таких кредитов за июнь-июль превысил 300 млн рублей.

«Снижение ставок на рынке вторичного жилья стало еще одним импульсом к оживлению рынка ипотечного кредитования. Комфортные условия кредитования на покупку вторичного жилья стимулируют и строительный сектор, поскольку часто для покупки квартиры в новом доме семьи используют средства от продажи своей квартиры. Расширяет возможности заемщиков и программа рефинансирования», – отметила Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае.