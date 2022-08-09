В Красноярске девушку закидали камнями на вантовом мосту

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске девушку закидали камнями трое неизвестных ей парней на вантовом мосту. Как сообщили в МВД, сейчас сотрудники выясняют все обстоятельства произошедшего.

Все произошло днем 9 августа. Со слов самой 24-летней красноярки, она просто шла по вантовому мосту, когда к ней подошли трое парней и просто закидали её камнями. Никаких конфликтов с ними у нее до этого не было.

Сейчас полицейские направили девушку проходить судебно-медицинское обследование, чтобы установить наличие и степень повреждений. Проверка продолжается.