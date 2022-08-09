В Красноярске на Красной Армии установили новую уличную мебель и опоры освещения

Фото: администрация Красноярска

В Красноярске продолжается капитальный ремонт ул. Красной Армии – одного из самых масштабных объектов нынешнего года. Работы выполняются по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Ремонтируют не только проезжую часть, но и подземные коммуникации, и сетевую инфраструктуру. Также проводится благоустройство. Работы продолжатся до конца октября. Однако некоторые кварталы уже приобрели новый облик.

Завершенный вид сейчас у участков на ул. Обороны и ул. Дзержинского напротив ТЦ «Квант». В квартале ул. Дзержинского от ул. Ленина до ул. Красной Армии сформирована проезжая часть и новая пешеходная зона.

Фото: администрация Красноярска

Там появилась новая уличная мебель, которую уже оценили горожане. Необычные деревянные диваны и беседки соседствуют с новыми зелеными зонами, а новые прилавки для уличной торговли уже активно используют дачники.

На этом участке установили и уличное освещение, но работать оно начнет после завершения аналогичных работ на всей улице. Деревья, газоны, цветы и кустарники сейчас проходят период адаптации. Все растения, которые не приживутся, подрядчик заменит. Процедуры приёмки этих работ пока не было.

Наблюдают за новыми растениями и на ул. Обороны, ул. Декабристов и ул. Горького. На участке ул. Обороны от ул. Ленина до ул. Красной Армии сформированы парковочные карманы из брусчатки, новая проезжая часть, установлены элементы освещения, новая мебель, система ограничения парковки в неразрешенных местах, а также установлена дорожно-знаковая информация.

Фото: администрация Красноярска

Еще один участок ул. Обороны, прилегающий к ул. Красной Армии находится в работе. Там заканчивают ремонт сетей, поэтому формирование профиля дороги и пешеходной зоны, а также реконструкция лестницы находятся в начальной стадии.

Большая работа проделана и на ул. Диктатуры Пролетариата. Там отремонтирована подпорная стена и лестницы. Пешеходная зона оформлена разноформатной брусчаткой, теперь она стала удобнее, сглажен перепад высоты.

Брусчатку укладывают в переулке Ряузовский.

Но самая активная работа идет в кварталах, прилегающих к ул. Горького. Там формируют лестницы, подпорные стены, спуски, подъемы и пандусы.

На протяжении самой улицы Красной Армии в квартале от ул. Декабристов до ул. Горького уже уложено брусчатое покрытие на тротуарах, а сейчас из брусчатки мелкого формата формируют новые парковочные карманы. Они будут с гранитными ограничителями и плавными заездами.

В пешеходной зоне обустроены водоотводы от жилых домов, понижения для маломобильных горожан. Также для удобства пешеходов здесь появились лавочки. Они уже пользуются популярностью. На проезжей части вдоль ТЦ «Квант» формируются брусчатые пешеходные тротуары и парковочные карманы из тротуарной плитки.

До окончания всех работ на объекте еще 2 месяца. Срок их завершения – конец октября 2022 года. Подрядчики выдерживают график. Работы стараются проводить так, чтобы отдельные участки преображались по очереди, но в как можно более полном объеме, чтобы горожане сразу могли пользоваться готовыми участками улицы.

Напомним, помимо ул. Красной Армии в Красноярске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируют еще семь объектов. Это ул. Абытаевская, ул. Пограничников и ул. Волжская, а также три моста через реку Кача и путепровод на ул. Мичурина.