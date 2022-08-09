В Канске осудили владельца септика, в котором утонула 8-летняя девочка

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В Канске суд признал виновным владельца септика, в котором утонула 8-летняя девочка. Как сообщили в прокуратуре, суд приговорил его к 1 году и 4 месяцам лишения свободы. После вступления приговора в законную силу ведомство направит в суд иск о взыскании в пользу законных представителей морального вреда.

Трагедия произошла 1 мая. В 16:00 часов ребенок отправился гулять во двор, но домой не вернулся. Обеспокоенные родители обратились в полицию. Девочку искали волонтеры, участковые, сотрудники уголовного розыска и ПДН. Все осложнялось тем, что сама малышка могла не отзываться на имя и избегать людей. Изначально особое внимание уделялось территории у реки Кан, рядом с которой жила девочка.

Нашли пропавшую девочку только спустя 5 часов поисков. Тело обнаружили примерно в километре от дома. Малышка погибла, упав в септик, наполненный водой, расположенный возле частного дома.

Он был прикрыт лишь куском фанеры. Судя по всему, девочка отодвинула его и упала. Глубина септика составила 3 метра, уровень воды в нем - 2 метра. Шансов выжить у ребенка не было.

На владельца септика – 39-летнего мужчину – было заведено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Оказалось, что он не захотел закрывать 60-сантиметровый септик крышкой люка для своего удобства, что повлекло гибель ребенка.