В Красноярске возле автовокзала на пешеходе междугородний автобус сбил женщину

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 9 августа около 11 часов утра междугородний автобус до Шарыпово сбил женщину в возрасте. Как рассказали в ГИБДД, водитель поворачивал на зеленый свет светофора.

Оказалось, что водитель автобуса съезжал с автовокзала на проезжую часть, двигался на разрешающий сигнал светофора. Женщина в это время переходила дорогу по пешеходному переходу и тоже шла на зеленый свет.

Очевидцы сообщают, что женщину увезли в больницу. Её сейчас осматривают врачи. На месте работают госавтоинспекторы.