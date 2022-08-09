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Происшествия9 августа 2022 8:25

В Красноярске возле автовокзала на пешеходе междугородний автобус сбил женщину

Водитель поворачивал на зеленый, в это время женщина тоже шла на разрежающий сигнал светофора
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 9 августа около 11 часов утра междугородний автобус до Шарыпово сбил женщину в возрасте. Как рассказали в ГИБДД, водитель поворачивал на зеленый свет светофора.

Оказалось, что водитель автобуса съезжал с автовокзала на проезжую часть, двигался на разрешающий сигнал светофора. Женщина в это время переходила дорогу по пешеходному переходу и тоже шла на зеленый свет.

Очевидцы сообщают, что женщину увезли в больницу. Её сейчас осматривают врачи. На месте работают госавтоинспекторы.