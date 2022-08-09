Жителям четырех районов Красноярска вернут горячую воду досрочно 9 августа

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Жителям сразу четырех районов Красноярска сегодня, 9 августа, досрочно дадут горячую воду. Как сообщили в СГК, в некоторых домах она уже появилась.

Испытания теплосетей ТЭЦ-2 специалистами «Сибирской генерирующей компании» завершены досрочно. После 14:00 управляющие компании могут открывать задвижки во всех домах.

Во многих домах горячая вода вернулась еще до обеда. Как уточняют в СГК, если адрес находится в списке включаемых, а воды после 14:00 нет, то стоит уточнить сроки включения у управляющей компании.

Отметим, что специалисты за девять дней испытаний нашли 51 дефект на теплосетях от ТЭЦ-2. Два уже устранено, осталось исправить еще 7.

Узнать, есть ли ваш адрес среди тех домов, куда досрочно возвращают горячую воду, можно на сайте.