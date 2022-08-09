В Красноярске экс-полицейский заплатит миллион рублей за слив персональных данных

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В Красноярске бывший оперативный сотрудник МВД заплатит миллион рублей за слив персональных данных жителей России. Как сообщили в прокуратуре, деньги пойдут в федеральный бюджет.

Экс-полицейский решил воспользоваться своим служебным положением и организовал небольшой бизнес. С февраля 2018 по апрель 2019 мужчина искал в интернете людей, которым необходимы были персональные данные определенных граждан. Договорившись об оплате, бывший силовик находил информацию в базах МВД, затем копировал её с рабочего компьютера и отдавал заказчику. Деньги перечисляли ему на банковскую карту.

Он скидывал паспортные данные, сведения о месте жительства и пребывания, полученных паспортах, приобретении билетов на различные виды транспорта.

Таким образом «бизнесмен» заработал более миллиона рублей. Но затем его деятельность попала в поле зрения сотрудников УФСБ.

Суд признал мужчину виновным по статье «злоупотребление должностными полномочиями» и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Также бывшему силовику предстоит выплатить миллион рублей в казну федерального бюджета.