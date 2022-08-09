В Емельяновском районе перевернулся Datsun с двумя маленькими детьми

Фото: ГИБДД

В Емельяновском районе Красноярского края перевернулся автомобиль Datsun с двумя маленькими детьми 2 и 6 лет. Как рассказали в ГИБДД, водитель, взрослый пассажир и двое малышей были доставлены в больницу.

Авария случилась днем 8 августа на 747 км автодороги Р-255 «Сибирь». 64-летний водитель ехал со стороны Красноярска в направлении Ачинска, не справился с управлением и съехал в кювет на скорости, из-за чего его автомобиль опрокинулся.

К счастью, дети были в специальных креслах, а все взрослые были пристегнуты ремнями безопасности, что помогло избежать серьезных последствий несмотря на сильно покореженный автомобиль.