Tele2 покажет в прямом эфире выступление красноярской группы Jeans Beat

Tele2 в прямом эфире покажет выступление красноярской музыкальной мультиформатной группы Jeans Beat на Ярыгинской набережной. Оператор проведет трансляцию 9 августа в соцсети «ВКонтакте» с помощью своего мобильного интернета.

В рамках проекта ART LIVE Tele 2 организует онлайн-видеотрансляции выступлений творческих коллективов (музыкальных, танцевальных, театральных) с помощью мобильного интернета. Сегодня, 9 августа, в паблике VK «Афиша Красноярска: куда сходить?» оператор покажет выступление музыкальной группы Jeans Beat на Ярыгинской набережной (площадку предоставило МАУ «Красгорпарк»).

Вести эфир и отвечать на комментарии онлайн-зрителей будет Руслан Токмаков. Начало эфира – в 19:00, продолжительность– около часа. Также выступление можно посмотреть офлайн на набережной, вход на площадку свободный.

Особенность группы Jeans Beat в органичном разнообразии жанров. Красноярцы исполняют диско, фанк, хаус, босанова, хип-хоп. Вокалисты София Герасименко (SOFIA), Виктор Камас и их коллеги – состоявшиеся музыканты, действующие участники музыкальных цехов.

Выступление красноярской группы станет четвертым эфиром Tele2 в рамках проекта ART LIVE. Первая трансляция показала открытую репетицию Сибирского юношеского оркестра Красноярской филармонии на острове Татышев (запись можно посмотреть тут).