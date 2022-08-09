Фото: телеграм-канал t_norilsk

В Норильске двое мужчин спускались по балконам с 8 этажа, чтобы успеть на работу. Но местные жители, заметив такую картину, решили, что это могут быть преступники и вызвали полицию. В МВД пояснили, что мужчины никакого злого умысла не имели.

Оказалось, что двое норильчан проснулись с утра у знакомого, с которым вечером устроили застолье, и увидели, что они заперты. Их приятель с утра ушел на работу и захлопнул входную дверь, замок изнутри открыть никак нельзя.

Тогда мужчины решились на отчаянный шаг – они спустились с 8 этажа по балконам на 6, залезли в открытое окно, а затем вышли в подъезд через входную дверь. Там их уже ожидали сотрудники полиции.