В Красноярске на Щорса пьяный мотоциклист попал в серьезное ДТП

Фото: ГИБДД

В Красноярске на улице Щорса пьяный мотоциклист без прав попал в серьезное ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 59-летний мужчина на «Тойоте» не пропустил мотоциклиста и произошла авария.

Все произошло накануне вечером, 8 августа. 59-летний мужчина на «Тойоте» заезжал в дворовой проезд, где не предоставил преимущество мотоциклу «Атакт». 34-летний водитель мотоцикла упал и получил незначительные травмы.

Позже выяснилось, что мотоциклист был без шлема, водительского удостоверения и серьезно пьян. В отношении 34-летнего мужчины составлено несколько административных материалов: за управление в состоянии алкогольного опьянения, управление, не имея прав и управление без мотошлема.