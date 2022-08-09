Фото: Мария ЛЕНЦ

В лесах Красноярского края потерялись четыре человека, отправившихся собирать грибы. Как рассказали в пресс-службе КГКУ «Спасатель», сейчас активно ведутся поиски пропавших.

В Курагинском районе 4 августа мужчина пропал возле Краснокаменска. Он ушел за грибами и до сих пор не вернулся. Спасатели продолжают прочесывать лес.

Вечером 8 августа пропали 48-летняя женщина и 36-летний мужчина. Они уехали на машине в лес у горы Кутруха.

Еще одна женщина заблудилась в лесу неподалеку от Кузнецово, в районе садового товарищества «Загорье». К счастью, 36-летнюю женщину сумели найти.