В Красноярске мошенник под видом сотрудника банка требует с людей деньги за несуществующие долги

Предполагаемый мошенник Фото: Наш микрорайон Солнечный

В Красноярске появился новый вид мошенников – мужчину, представляющегося сотрудником банка, заметили жители микрорайона Солнечный. Оказалось, что неизвестный ходит по квартирам и сообщает жильцам, что у них есть долги, которые срочно необходимо погасить.

Мужчина сообщает, что сделать это нужно немедленно. Он раздает жителям листовки, где указан контактный номер, по которому необходимо связаться с отделом по задолженностям.

Листовка, которую раздает мошенник Фото: Наш микрорайон Солнечный

В банке, чьим сотрудником представляется махинатор, сообщили, что по неизвестным номерам звонить ни в коем случае нельзя! Лучше обратиться к оператору через официальные телефоны, указанные на сайте.

В пресс-службе МВД сообщили, что по данному факту проводится проверка. Заявлений от жителей пока не поступало. Всех, кто общался с мошенником, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции №9 МУ МВД России «Красноярское» по телефону: 2254455.