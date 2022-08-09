В Красноярске благоустройство набережной Качи завершится в августе

Фото: Администрация

В Красноярске завершается благоустройство набережной Качи – работы завершатся в середине августа. Как рассказали в администрации, сейчас процесс выходит на финишную прямую.

Ремонт от Вейнбаума до Белинского проводится в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В данный момент рабочие заканчивают укладывать деревянный настил в районе моста от Сурикова. Уже обновлен асфальт, обустроены пешеходные дорожки, проведено озеленение. Также на набережной заменили уличную мебель, установили видеонаблюдение и отреставрировали освещение. Также приведена в порядок и кованая беседка. Она уже возвращена на свое законное место.