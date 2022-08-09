Победителем Фестиваля ГТО в Красноярске стала семья из Зеленогорска. Фото: kraysport.ru

В Красноярске прошел Фестиваль ГТО, победителем которого стала семья из Зеленогорска. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Красноярского края.

Соревнования проходили в течение двух недель. За победу боролись 33 семьи. В итоге триумфаторами стала семья Аксеновых из Зеленогорска (1502 балла), второе и третье места у семей Весниных (Лесосибирск) и Лапо (Зеленогорск).

Семья победителей будет представлять Красноярский край на Всероссийском этапе конкурса.