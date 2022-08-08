В Хакасии пьяный лихач без прав хотел напугать подругу и придавил ее между машинами

Фото: УГИБДД Хакасии

В Хакасии полиция задержала водителя, который нанес травмы своей подруге. Он решил припугнуть ее и сделать вид, что сейчас переедет на авто, однако не рассчитал силы и действительно сбил девушку – вернее, придавил ее ноги к бамперу другого автомобиля. Дама получила открытый многооскольчатый перелом голени со смещением, а ее кавалер мужественно сбежал с места происшествия.

В ГИБДД рассказали, что ЧП произошло в Белом Яре. Накануне происшествия парочка участвовала в бурной гулянке и поссорилась. На опрометчивый поступок парень, судя по всему, пошел под влиянием градуса, поскольку когда водителя задержали, алкотестер показал положительный результат.

В полиции также отметили, что срок действия прав у 33-летнего мужчины истек еще пять лет назад. Все это время он катался без документов, но при этом регулярно задерживался сотрудниками ДПС. Вот и на этот раз на белоярца составили несколько административок, что вряд ли помешает ему вновь сесть за руль.