В Красноярском крае на главу сельсовета завели дело о незаконной добыче леса

Фото: УФСБ по Красноярскому краю

Сотрудники ФСБ задержали главу Уральского сельсовета Рыбинского района. Ее подозревают в незаконной рубке леса, которой он занимался в составе организованной группы. Вместе с чиновницей под раздачу попали трое предпринимателей.

Как рассказали в краевом СК, на кривую дорожку глава сельсовета свернула еще в 2019 году – тогда она сговорилась с одним из местных бизнесменов для совершения мнимых сделок от имени жителей. По бумагам заговорщики покупали территории с лесом, а документы потом демонстрировались лесозаготовителям, приобретающим сырье.

– Глава сельсовета подыскивала жителей поселка Урал, имеющих печное отопление, вводила их в заблуждение относительно имеющемся у них прав на получение компенсационных выплат за передачу права на получение древесины и оформляла необходимые документы для заключения договоров купли-продажи лесных насаждений с целью их последующей продажи, – уточнили в СК.

По факту же рубка леса все равно оставалась незаконной – для нее предприниматель нанимал лесозаготовителей Саянского и Ирбейского районов, которым платил от 5 до 30 тысяч рублей за услуги. В итоге черные лесорубы нарубили дров – общая сумма ущерба, нанесенного лесному фонду, превысила 5 миллионов рублей. Сейчас в деле разбирается следственный комитет.